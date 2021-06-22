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Что произойдет, если сайт TUT.BY признают экстремистским? Какие последствия могут быть

24 июня суд Центрального района Минска рассмотрит дело о признании сайта TUT.BY экстремистским. С такой инициативой выступило Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией

Что произойдет, если сайт TUT.BY признают экстремистским? Какие последствия могут быть
Если суд постановит запретить весь сайт целиком, то каждый материал, созданный за последние 20 лет, будет считаться запрещенным: неважно, это будет интервью с Лукашенко или интервью с Тихановской. TUT.BY рассказывает, с какими рисками могут столкнуться наши читатели (а на сайт ежедневно заходило 3 млн пользователей), а также СМИ, государственные органы и частные компании, которые все это время легально использовали наши материалы.

Как сайт могут признать экстремистским?

Есть только одна процедура признания информации экстремистской — через суд. Порядок такой: уполномоченный госорган (в данном случае Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД) обратилось в Республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Комиссия выдала заключение, которое ГУБОПиК передало в суд, который 24 июня примет решение.

По практике последнего года можно предположить, что решение вступит в силу сразу после оглашения — на такой срочности представители МВД настаивают, обосновывая это интересами «национальной безопасности». Дальше решение суда направляют в Министерство информации, которое вносит данные о запрещенной продукции в Республиканский список экстремистских материалов, он обновляется на сайте ведомства. Для пользователей ориентиром является именно список, только после внесения в него нового пункта, информация или сайт считают запрещенной.

После этого физлица, предприниматели и юрлица могут быть привлечены к ответственности, если хранят, изготовляют или распространяют запрещенную информацию. Работает по этому направлению не только милиция (в последнее время активно мониторят соцсети), но также Таможенный и Пограничный комитеты, проверяют, нет ли в провозимых через границу вещах запрещенной информации, в том числе на телефоне и в ноутбуке.

Какое наказание грозит за репосты TUT.BY, если суд запретит весь сайт?

Если продукция внесена в список экстремистских материалов, речь идет о ч. 2 ст. 17.11 КоАП, для физлица — штраф от 10 до 50 базовых величин или арест до 15 суток. По некоторым статьям есть административная преюдиция: если человек в течение года совершает более чем два аналогичных правонарушения, наступает уже уголовная ответственность. В части экстремизма такого нет.

— Но в Уголовном кодексе есть статья 130 — «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», — говорит юрист правозащитной организации Human Constanta Анастасия Лойко. — Иногда за один пост в соцсетях заводят административное дело, а иногда за тот же пост — сразу уголовное. Распространением экстремистских материалов считается, даже если вы запостили запрещенный материал несколько лет назад, поскольку он остается доступным онлайн.

Правозащитники несколько раз обращались в Верховный суд с просьбой принять профильное постановление пленума, которое бы проводило границу между правонарушением и преступлением, но в итоге получили отказ. Так что все остается на усмотрение следственных органов, при возбуждении уголовного дела назначают лингвистическую экспертизу. Обычно уголовное дело по ст. 130 УК заводят за видеоролики и тексты с определенным призывом.

Если суд признает экстремистским сайт TUT.BY, значит ли это, что запрещенными будут все материалы, которые выходили на портале последние 20 лет?

Очень важно, как это будет сформулировано в постановлении суда и как решение будет записано в Республиканском списке экстремистских материалов, который является ориентиром для всех пользователей. Может быть несколько вариантов: ссылка на главную страницу сайта (и такие примеры были, например, с анархистскими сайтами) — значит, любой материал, неважно какого содержания, считается экстремистским, ссылки на определенные материалы на сайте — тогда запрещено распространять только эти статьи, а могут признать запрещенным даже логотип издания (так было с телеграмм-каналом Степана Путило) — значит, публикация логотипа, в том числе на фото или видео, повлечет ответственность, сюда же следует добавить ссылки на соцсети, их тоже могут внести в список, значит, репостить и лайкать их (что приравнивается к распространению) запретят.

За все время работы TUT.BY постоянно публиковал заявления Александра Лукашенко и других топ-чиновников. Это тоже будут считать экстремизмом?


Если в постановлении суда будет указано, что экстремистским признается сайт TUT.BY, неважно, какого содержания материалы, это может быть и прогноз погоды, и заявления Лукашенко, и интервью Тихановской, и тезисы Макея, и итоги Олимпиады, — вообще любой материал, независимо от его содержания, будет считаться запрещенным, соответственно, за распространение таких ссылок могут привлечь к ответственности. Поскольку TUT.BY ежедневно выставлял более 200 материалов, ежедневная аудитория сайта составляла более 3 млн человек, аудитория в соцсетях более 700 тысяч человек, неизбежно возникнет вопрос, как милиция будет отслеживать всю «запрещенку», хватит ли на это административного ресурса. Например, когда признали экстремистским один из анархистских сайтов и его соцсети, контент в соцсети «Вконтакте» был удален (по требованию белорусских силовиков), но с другими соцсетями, как показывает практика, договориться сложнее. В итоге в соцсетях продолжает находиться информация с того запрещенного сайта, на территории Беларуси доступ к ней ограничен, но при помощи VPN и из-за границы люди по-прежнему могут читать материалы.


Представим, читатель пять лет назад запостил в соцсетях ссылку на заявление Лукашенко, опубликованное TUT.BY. Какие это может иметь последствия после признания сайта экстремистским?


Гражданин может быть быть привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 19.11 КоАП за распространение экстремистских материалов (наказание — штраф от 10 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест до 15 суток). Практика показывает, что даже репосты, размещенные много лет назад, считают незаконными, поскольку они по-прежнему находятся в сети. Поэтому пользователям в целях безопасности придется удалить ВСЕ репосты, лайки, фото, сообщения со ссылками на TUT.BY. Это касается не только простых граждан, но и СМИ, которые использовали контент TUT.BY, госорганы и компании, которые на своих страницах размещали ссылки на сайт, который хотят запретить (штраф для юрлиц выше — от 100 до 500 базовых величин). В практике бывали случаи, когда наказывали даже за отправку ссылки с экстремистского сайта в личных сообщениях. Получатель может написать заявление, и милиция будет проводить проверку, если установят факт распространения экстремистского материала, дело пойдет в суд.

Будут ли проблемы у героев материалов? Или у чиновников, которые давали комментарии «экстремистскому сайту»?


Ответственность есть за хранение, распространение и изготовление экстремистских материалов (по ст. 19.11 КоАП). Вряд ли комментарий и цитаты в СМИ будут под это подпадать, хотя до конца исключить такую возможность нельзя. Например, получить комментарий часто помогает пресс-служба, которая согласовывает ответы и вопросы, то есть принимает участие в изготовлении материала, а сами герои или чиновники зачастую просят согласовать окончательный вариант текста. И пока текст есть в открытом доступе, неважно, на сайте TUT.BY или перепечатан на другом ресурсе, он продолжает существовать.


Автор газеты «СБ. Беларусь сегодня» регулярно писал колонки о работе TUT.BY, указывая и название сайта, и цитаты статей. По итогу даже вышла книга. Если TUT.BY признают экстремистским, должна ли быть изъята из продажи, публичных библиотек его книга?


Важно, какие формулировки войдут в постановление суда и далее в Республиканский список экстремистских материалов. Если запрещают весь сайт, то «СБ» ничем не отличается от других СМИ, и тоже должна удалить все ссылки на сайт и логотип. Вряд ли запретят само название ресурса, телеграмм-канал Nexta называть можно, нельзя распространять его логотип на фото и видео, а также тексты со ссылкой на этот источник. Сами цитаты, использованные для колонок и в книге, могут быть, но если они идут в связке с указанием источника, адресной строкой сайта, признанного экстремистским, это уже запрещенная информация, а значит, хранить и распространять такое издание будет запрещено.

Есть ли угроза для сотрудников TUT.BY, в том числе бывших?


Может быть опробована новая процедура для борьбы с экстремизмом: прокуроры направляют запрос в суд, который в итоге признает организацию экстремистской, закрывает ее, конфискует имущество. Дальше уголовные дела могут заводить на сотрудников, поскольку сейчас могут привлекать к ответственности не только за создание экстремистского формирования, но и за участие в нем (ст. 361-1 УК). Также существует опасность, что могут заводить уголовные дела за разжигание социальной розни (ст. 130 УК), в нарушении международных норм суды и правоохранители теперь считают, к примеру, милиционеров отдельной социальной группой. Но пока, как видим, власти пошли другим путем: признать сайт экстремистским. Решение гражданского суда не является автоматически поводом заводить уголовные дела.

Юрист Анастасия Лойко обращает внимание, что в одном из проектов закона по противодействию экстремизму было указано, что экстремистским может быть признано и СМИ, но в итоговой версии этой формулировки нет. Похоже, власти пришли к выводу, что механизмов воздействия на СМИ и так достаточно.

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