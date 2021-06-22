Гончарик: Первопричина санкций – Лукашенко

21 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против официального Минска. Его примеру последовали США, Великобритания, Канада.

Поскольку санкции введены накануне 22 июня, Минску грех было не воспользоваться таким совпадением. И Минск развернул пропагандистскую машину на полную катушку.





МИД заявил, что санкции «граничит с объявлением экономической войны».

«Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединённая Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз», - говорится в заявлении МИД.





Почему все-таки вводятся западне санкции? Об этом «Белорусский партизан» побеседовал с экс-кандидатом в президенты Владимиром Гончариком.





- Любые санкции – это плохо. Другое дело, надо смотреть по какой причине они введены. В данном случае официальный Минск следствие выдает за причину. Повторюсь, для экономики, для людей санкции несут потери, а для власти это определенный сигнал – пусть одумается, потому что, на мой взгляд, западное сообщество на этом видимо не остановится. Западу тоже нужно сохранять лицо и быть последовательными в достижении цели. А цель одна – фальсификаторы выборов должны уйти, а дальше – проведение свободных и честных выборов.

В сложившейся ситуации меня, мягко говоря, удивляет оголтелая пропаганда, даже так называемые историки проводят параллели между началом Великой Отечественной войны и введением санкций. Договорились до того, что якобы начала войну, якобы геноцид белорусского народа устроила объединенная Европа. Ой Господи, да где же они учились? Никакой объединенной Европы и в природе не существовало. А сейчас якобы объединенная Европа должна платить компенсацию жертвам геноцида белорусского народа.





- МОТ в очередной раз внесла Беларусь в спецпараграф. Председатель БКДП объяснил невведение экономических санкций одной-единственной причиной: «мы совместно с международным профсоюзным движением посчитали, что все последствия этого радикального решения лягут не на плечи нашей доморощенной хунты, как не легли на плечи военной хунты Мьянмы, а на плечи граждан страны, в первую очередь - трудящихся. Поэтому решили ограничиться внесением Беларуси в специальный параграф МОТ». Согласны с таким подходом?





- Я могу понять Ярошука. Параграф 33 МОТ – палка о двух концах, которая означает полную изоляцию страны. Применить параграф 33 было довольно сложно – ведь тут завязаны интересы других стран. Думаю, он принял среднее решение. Думаю, такой параграф не мог пройти – пока не мог, предполагаю, Александр Ильич учитывал и этот фактор.





- Давайте взглянем на санкции с другой стороны. Сотни тысяч белорусов пытались заставить Лукашенко уйти более полугода, он жестоко подавил протесты. Сейчас белорусы связывают свои надежды на западные санкции. А существует ли в принципе другой способ – как заставить Лукашенко уйти?





- Конечно, есть. Наш ближайший союзник тоже должен был сказать свое слово, потому что ситуация в Беларуси отражается и на России.





- Сказал еще в августе, а сейчас устами посла повторяет: "Мы не бросим Беларусь", - сказал глава российской дипмиссии и добавил, что со стороны РФ будет оказываться поддержка "до самых критических обстоятельств".





- Надо просто вовремя пересмотреть отношения. Не думаю, что в Кремле все рассуждают так. Но это один из способов влияния на Лукашенко.

Другие серьезные игроки также могут повлиять на ситуацию, занявшись определенными персональными данными отдельных товарищей.

Но все же главная движущая сила перемен находится внутри страны. Даже подавление массовых протестов бесследно не прошло, недовольных меньше не стало. Другое дело, в какие организационные формы выльется протест и когда. Но общество уже иное – это факт, и меня уже никто не переубедит.





- Могут ли стать экономические санкции новым моторчиком новых протестов?





- Могут. Но нужна определенная работа. Нужно объяснять народу, кто стал первопричиной всех западных санкций. В ситуации, в которой очутились страна и общество, виновны власть имущие – это надо разъяснять и доносить людям. Работа трудная, кстати. Недавно беседовал с преподавателем оного солидного вуза. Спрашиваю: как студенты? Студенты притихли, но они ведь не изменились, осторожничают, но настроение осталось.





- Не одно десятилетие мы наблюдаем белорусско-европейские качели: то заморозка, то оттепель. Чего сейчас ждать от Европы?





- Европа по своей сути консервативна, ей сложно принимать решения. Но с приходом нового президента США ситуация будет меняться в сторону улучшения. Пока окончания санкционной войны не видно.



