Головченко тоже обещает не оставить санкции без ответа

Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает БелТА.





"Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем", - заявил он.





Напомним, в понедельник ЕС ввел санкции против "Минского автомобильного завода", "БЕЛАЗа", нефтетрейдетра "ННК", компаний "ЛОГЕКС", "Глобалкастомменеджмент", "Бремино групп" и "Сохра", а также 78 физических лиц.





В ЕС также сообщили о намерении в самое ближайшее время ввести экономические санкции по семи отраслям, в том числе банковской сфере, нефтепереработке и экспорте удобрений.