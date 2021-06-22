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Головченко тоже обещает не оставить санкции без ответа

Белорусские власти прорабатывают "адекватные меры реагирования" на западные санкции

Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает БелТА.

"Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем", - заявил он. 

Напомним, в понедельник ЕС ввел санкции против  "Минского автомобильного завода", "БЕЛАЗа", нефтетрейдетра "ННК", компаний "ЛОГЕКС", "Глобалкастомменеджмент", "Бремино групп" и "Сохра", а также 78 физических лиц. 

В ЕС также сообщили о намерении в самое ближайшее время ввести экономические санкции по семи отраслям, в том числе банковской сфере, нефтепереработке и экспорте удобрений.
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