+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Аналитик: Белорусский режим, с ВВП меньше, чем у Литвы, не является для коллективного Запада противником в "войне"

"Раскручиваемая тема войны – это последнее, что могут принять белорусы в качестве реального предложения по жизненным перспективам". Аналитик Петр Кузнецов - о реакции МИД на западные санкции и принуждению к войне.

Аналитик: Белорусский режим, с ВВП меньше, чем у Литвы, не является для коллективного Запада противником в "войне"
"МИД разразился заявлением по поводу принятых вчера демократическими странами санкций, в котором употребил термин «экономическая война», - пишет Петр Кузнецов.

Идеологическое, информационное и пропагандистское банкротство режима столь глубокое и очевидное, что даже немного растерянность берет. 

«Война» - это то, чего белорусы, нация с многовековым опытом страданий и потерь, боятся и не хотят больше всего. «Абы не было войны» - известный мем, описывавший мотивацию белорусов терпеть существующие порядки в течение предыдущих десятилетий. Режим успешно эксплуатировал эти фобии в своих целях, убаюкивая людей картинами стабильности и спокойных улиц.

В конечном же итоге все пришло к тому, что пропаганда даже не то, чтобы призывает людей на «войну», а просто ставит народ перед фактом, что войны у нас идут, притом – сразу несколько. Все более очевидно, что этот дискурс не случаен и используется целенаправленно.

Мы все видели и помним, что и в предыдущие годы в Беларуси всегда так или иначе отмечалась печальная дата 22 июня – день начала последней на нашей территории реальной войны. Однако раньше это было в ключе действительно траурном, с посылом о недопущении подобных событий.

Сейчас мы видим совершенно другую картину. 21 июня Запад ввел против режима санкции – пока точечные, отнюдь не секторальные. Со вчерашнего дня пропагандисты из кожи вон лезут, чтобы натянуть сову на глобус, долдоня о том, что санкции, введенные 21-го, на самом деле введены «символически к дате 22-го». 

То есть в ситуации, когда между датами в реальности общего только месяц, им очень нужно заявить, что «началась война».

Из той же оперы и сегодняшнее заявление МИДа. Еще о реальных секторальных санкциях только разговоры, а введенные вчера – точечные и индивидуальные, в принципе, во вполне привычных уже и понятных режиму рамках. Но ведомству Макея не терпится «повоевать», и вот мы уже читаем, что открыт фронт «экономической войны».

Если происходящее – не реализация психологических комплексов минской верхушки, почти сплошь состоящей из людей того возраста, которые в детстве очень переживали, что не успели повоевать на больших фронтах (очень хорошо о детях того времени пел Высоцкий: «Не досталось им даже по пуле, в «ремеслухе» живи да тужи»), а реальная пиар-стратегия, то она провальная и вредная не менее, чем подвиги вроде посадки Боингов. 

Потому что раскручиваемая тема войны – это последнее, что могут принять белорусы в качестве реального предложения по жизненным перспективам. Нормальный (в смысле – самый обычный, усредненный) белорус шкурой не приемлет подобного рода штуки, предпочитая «сховаться в бульбе» практически буквально – в своей собственной, на своем огороде.

И не из-за трусости даже, а просто потому, что в генах у наших людей – проблема выживания. Народ, который хорошо и спокойно не жил никогда, всем возможным войнам и баталиям предпочитает ежедневную заботу о том, что он будет завтра есть – и это вполне логично и нормально.

Возможно, избранная пропагандистская стратегия призвана, по задумке ее авторов, мобилизовать сторонников и исполнителей, внушить им, что они защищают что-то важное и тем самым мотивировать на беззаветную преданность и решительность. Возможно.

Только проблема в том, что мотивация такого рода может работать на реальной войне, а не в бою с тенью. Белорусский режим, с ВВП меньше, чем у одной только Литвы, не является для коллективного Запада противником в «войне». Является лишь раздражителем, на который, в силу незначительности, многие годы и обращать внимание-то было лень.

Сегодня ни ЕС, ни США с Беларусью «воевать» не надо. Надо перекрыть пару железнодорожных путей и трубопроводов и все – какая же это «война»? И противодействовать этому мобилизацией ОМОНа и боевых пенсионеров – ну, наверное, можно пытаться, но в целом выглядит немного странно.

И, самое главное: именно такая «мобилизация» и делает возможными ошибки вроде той, что была допущена с Rynair. Ведь на «войне», даже если она существует лишь в пропагандистских речах, надо что-то делать – вот и делается, с соответствующим результатом. Как говорится, хотели как лучше…
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]