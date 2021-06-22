"Ситуация у нашей соотечественницы по-прежнему непростая. Поэтому Наталья очень ценит любую поддержку, всем благодарит", - цитирует дипломата агентство БелаПАН.





Дело 51-летней Натальи Херше еще 20 апреля обсуждал глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Касис на переговорах с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем во время его визита в эту страну. Однако попытка заступничества ни к чему не привела.





Тем временем брат политзаключенной Геннадий Касьян рассказал Нашей Ниве, что сестра всего полтора месяца содержится в штрафном изоляторе. Туда ее поместили с 6 по 23 мая, а также с 24 мая по 3 июня. После четыре дня Наталья провела в медсанчасти, а 8 июня ее снова отправили в изолятор. Кроме того, она лишена права на звонки и письма.





Точной причины, почему женщину держат в таких условиях, Геннадий не знает. В официальном ответе написано, что "осужденная допускает нарушения установленного порядка отбывания наказания, за которые привлекается к дисциплинарной ответственности".





Брат считает, что Наталью могли перевести из пошива гражданской одежды и мехов на производство формы для силовиков, а она от такой работы принципиально отказывается.





В прошлом году 7 декабря суд Советского района Минска признал гражданку Швейцарии и уроженку Беларуси Наталью Херше виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК), наказав ее 2,5 годами лишения свободы и обязав компенсировать 1000 рублей пострадавшему силовику.





Согласно судебному решению, 19 сентября во время Женского марша у Комаровского рынка она сорвала балаклаву с 22-летнего правоохранителя, «причинив тем самым телесные повреждения».





Женщина вину не признала.





Белорусские правозащитники считают Наталью Херши политической заключенной. Осужденная как минимум дважды объявляла голодовку в связи с условиями содержания и запретом на переписку.