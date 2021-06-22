+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мнение: Беларуским властям пора готовиться к сюрпризам

Телеграм-канал Письма к дочери - о самом впечатляющим за всю историю отношений санкционном пакете ЕС.

"Беларуские власти добились, сумели, смогли. Потому что все у тебя получится, если будешь хорошенько стараться. Вот они годами страдали от недооценки своего геополитического значения. Маялись из-за отсутствия внимания ведущих мировых игроков. Но власти же работали над этим. И у них все получилось.

Я даже припомнить не могу, когда Беларуси последний раз уделяли столько внимания за один день. И не какого-нибудь озабоченного внимания, а серьезного и вдумчивого. Мало того, что вчерашний санкционный пакет от ЕС оказался самым впечатляющим за всю историю отношений, так кроме ЕС еще и многие другие захотели поучаствовать.

Я тебе, к сожалению, ничего не могу сказать про последствия вчерашних санкций в их конкретном долларовом выражении. Во-первых, я до столько считать не умею. А во-вторых, как водится, косвенные последствия будут гораздо хуже, чем все непосредственные убытки.

Кто, например, мог подумать в апреле, что санкциями американского Минфина беларуский «Нафтан» сильнее всего обидят российские компании? А между тем, они и в следующем квартале никакую нефть на «Нафтан» поставлять не собираются.

И вчерашний прецедент, я думаю, только убедит владельцев этих компаний в правильности сделанного ими выбора. Потому что вчера в санкционном списке по беларускому вопросу впервые оказался заметный российский бизнесмен. И, конечно, все понимают, что Михаил Гуцериев попал в этот список как человек, связанный с беларускими властями узами особой дружбы. И что ни у кого другого с ними нет таких доверительных отношений.

Но с другой стороны, по мере движения вперед по санкционному пути, критерии доверительности, достаточной для включения в санкционные пакеты, могут снижаться. И если вчера, чтобы заслужить эту высокую честь, нужно было регулярно обмениваться кое с кем дорогими подарками (к примеру, эксклюзивный автомобиль на калийное месторождение), то завтра уже и контракт на закупку карьерной техники может оказаться достаточным основанием. И, конечно, всякий покупатель разного рода техники может задуматься: так ли она ему нужна. С учетом новых обременений.

Так что, я думаю, в ближайшее время беларуским властям надо готовиться к некоторым сюрпризам. И что многие их зарубежные друзья и партнеры могут вдруг превратиться в тыквы. Особенно, учитывая тот факт, что вчерашние санкции были всего лишь артподготовкой. А по секторам начнут бомбить уже, видимо, через несколько дней.

Тут, кстати, некоторые все еще опасаются, что из-за западных санкций плохо придется Воронежу. В смысле, как грозился министр, кажется, иностранных дел: пострадает гражданское общество.

И у меня эти опасения вызывают некоторое недоумение. Потому что за последние месяцы Воронеж столько раз уже бомбили, что на его месте остались одни руины. И эти руины все равно бомбят каждый день, вне зависимости от санкций, а просто потому, что могут.

Конечно, у кого-то в руинах уцелел уютный подвал с почти дружелюбными крысами. Но надо же понимать, что в разрушенном городе одинокий подвал все равно долго не простоит. И, если оставить все как есть, то в подвал все равно придут с зачисткой.

Да и, по правде говоря, никаких уже заметных разрушений Воронежу власти нанести не в состоянии. Ну, по сравнению с теми, которые они нанесли раньше. Ну закрыли они вчера, в качестве ассиметричного ответа, офис ООН по правам человека и запретили трансляцию RTVI. И сильно это Воронежу повредило в его текущем состоянии?

Беларуские власти сами позаботились о том, чтобы беларускому гражданскому обществу нечего было уже терять. И теперь у него остается только возможность приобретений"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]