Мнение: Беларуским властям пора готовиться к сюрпризам

"Беларуские власти добились, сумели, смогли. Потому что все у тебя получится, если будешь хорошенько стараться. Вот они годами страдали от недооценки своего геополитического значения. Маялись из-за отсутствия внимания ведущих мировых игроков. Но власти же работали над этим. И у них все получилось.





Я даже припомнить не могу, когда Беларуси последний раз уделяли столько внимания за один день. И не какого-нибудь озабоченного внимания, а серьезного и вдумчивого. Мало того, что вчерашний санкционный пакет от ЕС оказался самым впечатляющим за всю историю отношений, так кроме ЕС еще и многие другие захотели поучаствовать.





Я тебе, к сожалению, ничего не могу сказать про последствия вчерашних санкций в их конкретном долларовом выражении. Во-первых, я до столько считать не умею. А во-вторых, как водится, косвенные последствия будут гораздо хуже, чем все непосредственные убытки.





Кто, например, мог подумать в апреле, что санкциями американского Минфина беларуский «Нафтан» сильнее всего обидят российские компании? А между тем, они и в следующем квартале никакую нефть на «Нафтан» поставлять не собираются.





И вчерашний прецедент, я думаю, только убедит владельцев этих компаний в правильности сделанного ими выбора. Потому что вчера в санкционном списке по беларускому вопросу впервые оказался заметный российский бизнесмен. И, конечно, все понимают, что Михаил Гуцериев попал в этот список как человек, связанный с беларускими властями узами особой дружбы. И что ни у кого другого с ними нет таких доверительных отношений.





Но с другой стороны, по мере движения вперед по санкционному пути, критерии доверительности, достаточной для включения в санкционные пакеты, могут снижаться. И если вчера, чтобы заслужить эту высокую честь, нужно было регулярно обмениваться кое с кем дорогими подарками (к примеру, эксклюзивный автомобиль на калийное месторождение), то завтра уже и контракт на закупку карьерной техники может оказаться достаточным основанием. И, конечно, всякий покупатель разного рода техники может задуматься: так ли она ему нужна. С учетом новых обременений.





Так что, я думаю, в ближайшее время беларуским властям надо готовиться к некоторым сюрпризам. И что многие их зарубежные друзья и партнеры могут вдруг превратиться в тыквы. Особенно, учитывая тот факт, что вчерашние санкции были всего лишь артподготовкой. А по секторам начнут бомбить уже, видимо, через несколько дней.





Тут, кстати, некоторые все еще опасаются, что из-за западных санкций плохо придется Воронежу. В смысле, как грозился министр, кажется, иностранных дел: пострадает гражданское общество.





И у меня эти опасения вызывают некоторое недоумение. Потому что за последние месяцы Воронеж столько раз уже бомбили, что на его месте остались одни руины. И эти руины все равно бомбят каждый день, вне зависимости от санкций, а просто потому, что могут.





Конечно, у кого-то в руинах уцелел уютный подвал с почти дружелюбными крысами. Но надо же понимать, что в разрушенном городе одинокий подвал все равно долго не простоит. И, если оставить все как есть, то в подвал все равно придут с зачисткой.





Да и, по правде говоря, никаких уже заметных разрушений Воронежу власти нанести не в состоянии. Ну, по сравнению с теми, которые они нанесли раньше. Ну закрыли они вчера, в качестве ассиметричного ответа, офис ООН по правам человека и запретили трансляцию RTVI. И сильно это Воронежу повредило в его текущем состоянии?





Беларуские власти сами позаботились о том, чтобы беларускому гражданскому обществу нечего было уже терять. И теперь у него остается только возможность приобретений"