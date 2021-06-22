Предполагается, что белорусские власти могут пойти на такой шаг в качестве "договора" с Западом. Среди лоббистов такого сценария называют министра иностранных дел Владимира Макея.





"Я призвала министров больше не играть в эту игру. Будьте последовательны в своей политике, потому что это путь в никуда, пока не будут выполнены все требования гражданского общества, такие как освобождение политических заключенных, переговоры с гражданским обществом и новые выборы", — сказала Тихановская изданию.





По её словам, министры ЕС сейчас это понимают.





На сегодня в Беларуси за решеткой находятся более двух десятков представителей медиасферы. Это участники "дела Пресс-клуба", "дела TUT.by", а также задержанные по другим делам (как, например, Денис Ивашин или Анджей Почобут).