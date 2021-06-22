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Тихановская: Арестованных журналистов могут перевести под домашний арест

Власти Беларуси могут предложить перевести журналистов, находящихся за решеткой, под домашний арест. О таком варианте Светлана Тихановская рассказала изданию Politico.

Предполагается, что белорусские власти могут пойти на такой шаг в качестве "договора" с Западом. Среди лоббистов такого сценария называют министра иностранных дел Владимира Макея.

"Я призвала министров больше не играть в эту игру. Будьте последовательны в своей политике, потому что это путь в никуда, пока не будут выполнены все требования гражданского общества, такие как освобождение политических заключенных, переговоры с гражданским обществом и новые выборы", — сказала Тихановская изданию.

По её словам, министры ЕС сейчас это понимают.

На сегодня в Беларуси за решеткой находятся более двух десятков представителей медиасферы. Это участники "дела Пресс-клуба", "дела TUT.by", а также задержанные по другим делам (как, например, Денис Ивашин или Анджей Почобут).
Еврорадио
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