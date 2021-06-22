США ввели санкции против КГБ и ГУБОПиКа. И что с того?





Андрей Елисеев. Раньше таких санкций против режима в Беларуси не было. Что это значит и как они будут работать - объяснил в комментарии Нашей ниве политолог





«Физическим лицам и организациям из этого американского списка будет очень сложно участвовать в международной деятельности, особенно связанной с транзакциями в американских долларах.





Условно говоря, если КГБ должен был подписать контракт на закупку какого-то технологического оборудования, например, из Израиля, то такие санкции исключают такую ​​возможность.





К тому же действует так называемое «правило 50 процентов»: если физическое или юридическое лицо из списка владеет как минимум половиной компании, санкции распространяются и на нее. Если она, в свою очередь, наполовину владеет третьей компанией, то под санкции попадает и она, и так далее по цепочке.





Таким образом, реальное количество компаний, попавших под санкции и не указанных в санкциях, может даже превышать количество физических и юридических лиц в публичном списке».



