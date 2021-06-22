В понедельник, 21 июня, министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза обнародовали 4-й пакет санкций против чиновников, судей и представителей силовых ведомств Республики Беларусь, включая ближайшее окружение Александра Лукашенко, а также против ряда юридических лиц.





На сей раз под санкции попали средний сын Лукашенко – Дмитрий и жена его старшего сына Лилия, а также российский олигарх Михаил Гуцериев.





Всего в санкционном списке 86 физических и юридических лиц. Ожидается также, что до конца недели на саммите Евросоюза будет утвержден и ряд секторальных санкций, которые могут нанести ощутимый урон белорусской экономике, по-прежнему подчиненной сохраняющему с 1994 года власть Александру Лукашенко, легитимность которого отказываются признать развитые демократии мира.





Также 21 июня, в координации с Европейской службой внешних связей, с совместным заявлением, осуждающим продолжающиеся нарушения прав человека, фундаментальных свобод и международного права со стороны режима Александра Лукашенко в Беларуси выступили правительства США, Канады и Великобритании.





В специальном заявлении по этому поводу, Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций в отношении 46 белорусских официальных лиц в связи с их причастностью к подрыву демократических институтов Беларуси.





«Соединенные Штаты приняли меры против десятков белорусских физических и юридических лиц в ответ на произошедшее в прошлом месяце принудительное перенаправление коммерческого рейса Ryanair, следовавшего между двумя странами-членами Европейского союза, и политически мотивированный арест журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги, – говорится в заявлении Блинкена. – Эти шаги также являются ответом на продолжающиеся репрессии в Беларуси, включая ущемления прав человека, демократических процессов и основных свобод.”





Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список 16 физических и пять юридических лиц, которые «причинили вред народу Беларуси своей деятельностью после фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 г. и последующими жестокими репрессиями в отношении протестующих, журналистов и политической оппозиции».





"Все зависит от того, насколько эти санкции будут полноценными"





Валерий Карбалевич, которого корреспондент Русской службы " Белорусский политолог, которого корреспондент Русской службы " Голоса Америки " попросила прокомментировать решение глав МИД Евросоюза, ожидает, что анонсированные секторальные санкции коснутся нефтеперерабатывающих предприятий, тех, что производят калийные удобрения, а также банковской сферы Беларуси.





"Кроме того, новые санкции, вроде бы, собираются принять Соединенные Штаты, Канада и Великобритания, и это тоже важно.





Предыдущие санкции, по большей части, носили символический характер, и, скорее, отражали неприятие того, что делается в Беларуси, и не наказывали представителей режима за их действия", – уточняет Карбалевич.





И продолжает, что вводимый 4-й пакет санкций стал ответом на фактический захват действующей белорусской властью самолета авиакомпании Ryanair и взятие в заложники создателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и студентки Европейского гуманитарного университета Софии Сапеги.





"Теперь все зависит от того, насколько эти санкции будут полноценными, потому что пока мы только анонсы видим. А каков будет их реальный эффект, пока неясно.





И второе – будут ли эти санкции носить "вторичный характер"? Ведь сейчас вводимые санкции запрещают сотрудничать с попавшими в "черный список" белорусскими предприятиями фирмам из Евросоюза и США. А "вторичные санкции", которые США вводили против Ирана, касаются компания третьих стран, которые сотрудничают с предприятиями, попавшими в "черный список".





Так вот, пока ничего не ясно по поводу аналогичных мер в отношении тех, кто рискнет сотрудничать с фигурантами секторального списка Беларуси ", – указывает эксперт.





И заключает, что по его мнению, нынешние действия против правящего белорусского режима – "игра вдолгую" и не нужно ожидать от них немедленного эффекта.









"Секторальные санкции могут иметь серьезные последствия для устойчивости режима"





Другой собеседник Русской службы "Голоса Америки" – политолог Дмитрий Болкунец –тоже считает, что предыдущие европейские санкции не оказывали существенного влияния на минский режим.





"Четвертый пакет санкций – более сильный, туда попали и некоторые флагманы белорусской экономики, ряд новых лиц, в том числе – так называемые "кошельки Лукашенко". И в этой связи хочу отметить попадание в этот список российского гражданина Михаила Гуцериева.





Это – очень важный сигнал для российской политической и бизнес-элиты, что иметь дело с Лукашенко не стоит, иначе можно иметь проблемы (во взаимоотношениях в Западом - А.П.). То есть, Лукашенко стал токсичным политиком", - подчеркивает Болкунец.





Эксперт также напоминает, что в недавнем прошлом "большим любителем погостить у Лукашенко" был председатель правления Сбербанка России Герман Греф. И допустил, что теперь у Грефа исчезнет желание находиться вблизи от Лукашенко и тем более –фотографироваться с ним.





"Я также ожидаю, что в четверг - пятницу на саммите ЕС будет утвержден пятый пакет санкций, который, судя по публикуемым материалам, будет еще сильнее. И секторальные санкции, которые Европа готова ввести против режима Лукашенко, могут иметь серьезные экономические последствия для устойчивости режима, – полагает он.





И отмечает: "На мой взгляд, те решения, которые сейчас принимает Европа¸ очень быстро приближают конец режима Лукашенко. Я думаю, что он сейчас находится в очень сложной ситуации – с одной стороны на него оказывает давление Запад, с другой стороны от него – необъятная Россия, которая готова принять его со своими интеграционными проектами. Но для России интеграция с Лукашенко будет означать попадание в большой санкционный список. И я думаю, вряд ли кто-то в руководстве России в этом заинтересован".





Отвечая на вопрос, что еще Европа могла бы сделать для поддержки гражданского общества Беларуси, политолог заметил, что было бы полезно предоставить еще больше возможностей для белорусских студентов поступать в европейские университеты.





"Нужно дать им больше квот, чтобы ребята могли таким образом устроить бойкот университетам Беларуси и поехать учиться в Европу. Ведь в белорусских вузах отчисляют студентов и преподавателей из-за их политических взглядов", – завершил свой комментарий Дмитрий Болкунец.





"Мы только сейчас приоткрыли глаза на режим, с которым имеем дело"





Накануне утверждения четвертого пакета европейских санкций, член Координационного совета белорусской оппозиции, бывший министр культуры Республики Беларусь Павел Латушко напомнил, что Александр Лукашенко в качестве ответной меры по отношению к Польше и Литве инициировал поток нелегальных мигрантов в эти страны, используя территорию Беларуси как транзитную зону.





В беседе с корреспондентом Русской службы "Голоса Америки" главный аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс (Marius Laurinavičius) подтвердил: "Да, каждый день мы получаем десятки таких людей, которым содействуют белорусские власти. Это все знают, поскольку это – совершенно очевидный факт.





Вообще же, я считаю, что мы только сейчас немного приоткрыли глаза на преступный режим, с которым имеем дело. Сейчас этот режим использует в своих геополитических целях контрабанду людей, что является международным преступлением.





А целью этого преступления является наказать Литву, отомстить Литве. Вообще же использованием таких преступных схем, которые, по сути, являются государственным бизнесом, характерно для всех подобных режимов, включая режим Путина", – считает Марюс Лауринавичюс.





Что же до новых европейских санкций, то, по мнению литовского эксперта, об их эффективности судить еще рано.





"Мы не знаем, какими будут секторальные санкции, ведь их будут утверждать главы государств ЕС. Что же касается санкций, утвержденных сегодня (21 июня - прим. БП), то, конечно, по "Новой нефтяной компании", МАЗу и БелАЗу они чувствительные.





Ну, а персональные санкции делают невозможным ведение бизнес-операций в странах Евросоюза, но если они не распространяются на десятки тысяч представителей режима, то они не работают", – убежден собеседник "Голоса Америки".





И резюмирует: "Сейчас санкции введены в отношении нескольких десятков чиновников, силовиков и бизнесменов. В такой ситуации это, в принципе, работать не может. Но если секторальные санкции будут такими, как предполагается сейчас, это станет существенным поворотом в политике санкций Евросоюза против режима Лукашенко".