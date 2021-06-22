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Республиканцы могут сменить кандидата от партии на предстоящих президентских выборах

Губернатор Флориды Рон ДеСантис с небольшим отрывом опережает экс-президента Дональда Трампа как вероятный будущий кандидат от республиканцев на пост президента в 2024 году.



Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют опросы участников Западного консервативного форума в Денвере, который состоялся в выходные дни.

74,12% республиканцев сказали, что одобрили бы кандидатуру ДеСантиса, 71,43% - Трампа. ДеСантис получил 275 голосов, Трамп - 265 (избирать можно несколько кандидатур).

Сенатор Тед Круз от Техаса занял третье место с 42,86% одобрения.
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