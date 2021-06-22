Республиканцы могут сменить кандидата от партии на предстоящих президентских выборах

Губернатор Флориды Рон ДеСантис с небольшим отрывом опережает экс-президента Дональда Трампа как вероятный будущий кандидат от республиканцев на пост президента в 2024 году.