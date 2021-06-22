







Москва поддержит Минск после введенных в отношении Беларуси санкций Евросоюза, заявил посол России Евгений Лукьянов.





"Мы не бросим Беларусь", - сказал глава российской дипмиссии и добавил, пишет Sputnik, что со стороны РФ будет оказываться поддержка "до самых критических обстоятельств".





Евгений Лукьянов подчеркнул, что Россия и Беларусь - союзники, а союзники друг друга не предают.





"Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", - приводит слова посла агентство РИА Новости.





При этом он отметил, что "есть оптимистический сценарий, и есть пессимистический сценарий".





Четвертый пакет санкций





В понедельник 21 июня Европейский союз расширил списки санкций против Беларуси. В них 86 фигурантов: ЕС заморозит активы 8 предприятий и запретит въезд 78 гражданам.





Громкие имена санкционного списка ЕС >>





Под новые ограничения попали бизнесмены, прокуроры, судьи, милиционеры, военные и чиновники. В перечне, в частности, председатель Президентского спортивного клуба и средний сын главы государства Дмитрий Лукашенко, первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков, министр обороны Виктор Хренин, замминистра внутренних дел Николай Карпенков, председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский и другие.





Синхронно с ЕС санкции по Беларуси ввели США, Великобритания и Канада. Ранее Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря 2020 года. Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.





Глава евродипломатии Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Беларуси, сказав, что "все будет зависеть от ситуации в стране".





Поводы для санкций





Отношения Беларуси со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов прошлого года. Евросоюз обвинял Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.





Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая. На борту был основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом - поступившим сообщением о минировании. После этого некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси, а совет ЕС "закрыл" для "Белавиа" европейское небо.















