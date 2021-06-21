+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ПАСЕ проведет срочные дебаты по Беларуси: «Ситуация в Беларуси: угроза всей Европе»

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по вопросу: «Ситуация в Беларуси: угроза всей Европе».

ПАСЕ проведет срочные дебаты по Беларуси: «Ситуация в Беларуси: угроза всей Европе»
Включение этого вопроса по срочной процедуре в повестку дня делегаты поддержали в понедельник, 21 июня, с началом работы летней сессии Ассамблеи.

Инициатором обсуждения ситуации в Беларуси выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис.

Против проведения дебатов относительно угрозы ситуации в Беларуси для всей Европы выступила только российская делегация. В то же время, остальные парламентарии по результатам инициированного РФ голосования поддержали включение этого вопроса в повестку дня сессии.

Срочные дебаты запланированы на среду, 23 июня. После обсуждения, согласно регламенту, резолюция по этому вопросу приниматься не будет.

В Страсбурге 21-24 июня проходит летняя сессия ПАСЕ. Делегаты работают в гибридном формате.
ukrinform.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]