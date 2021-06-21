Новые санкции Запада в отношении должностных лиц и ряда предприятий Беларуси отражают трансатлантическую приверженность поддержке "демократических чаяний" народа республики. Это утверждается в распространенном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.





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"Эти скоординированные решения демонстрируют неуклонную трансатлантическую приверженность поддержке демократических чаяний белорусского народа", - считает глава внешнеполитического ведомства США. Согласно изложенной им информации, Вашингтон ввел запрет на выдачу американских въездных виз, касающийся 46 официальных лиц Беларуси, занимающих "ключевые посты" в администрации президента Александра Лукашенко, ряде министерств и ведомств, а также дополнительные санкции в отношении еще 16 граждан и пяти организаций.





"Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по расследованию нарушений, которые были допущены в ходе белорусских президентских выборов 2020 года, а также последовавшего за ними подавления [акций протеста]", - отмечает Блинкен. Как он заверяет, американские власти намерены отстаивать "фундаментальные свободы" народа Беларуси.





По словам Блинкена, решения о применении Великобританией, ЕС, Канадой и США новых ограничительных мер против Минска были выработаны в свете инцидента с посадкой в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair и ареста белорусского блогера Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги. Блинкен подтверждает, что, по оценке Вашингтона, этот арест был "политически мотивированным". Кроме того, новые санкции стали ответом Запада на "продолжающиеся репрессии в Беларуси", заявляет дипломат.



