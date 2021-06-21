+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Новый президент Ирана отказался от встречи с Байденом

Избранный президент Ирана Ибрагим Раиси потребовал снятия американских санкций, но отказался от встречи с президентом США Джо Байденом. Такое заявление политик сделал на своей первой пресс-конференции с момента избрания, его слова приводит агентство Reuters.

Раиси заявил, что США обязаны вернуться к выполнению ядерной сделки с Ираном, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). При этом политик отказался встретиться с американским лидером даже в случае снятия всех санкций.

Президентские выборы прошли в Иране 18 июня. О победе Раиси, занимавшего должность председателя Верховного суда, стало известно 19 июня. Политик находится под санкциями США по обвинению в преследовании и казнях политзаключенных в 1980-х годах. В ходе предвыборной кампании Раиси обещал бороться против нищеты и коррупции и построить «народное правительство ради сильного Ирана», пишет Лента.ру.

В Госдепартаменте США пообещали, что Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года и при новом руководстве руководстве страны.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]