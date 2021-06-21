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ЕС, Канада, Великобритания и США выступили с совместным заявлением по Беларуси

ЕС, Канада, Великобритания и США выступили с совместным заявлением о введении согласованных санкций против правящего в Беларуси режима

Новые санкции Запада против официального Минска отражают трансатлантическую приверженность поддержке "демократических чаяний" народа Беларуси, заявил  госсекретарь США Энтони Блинкен

США поддерживают международные усилия по расследованию нарушений на выборах президента Беларуси в 2020 году, отметил госсекретарь США.

Также сообщается, что Великобритания и Канада ввели санкции против ряда лиц и организаций из Беларуси из-за нарушений прав человека.
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