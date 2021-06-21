Новые санкции Запада против официального Минска отражают трансатлантическую приверженность поддержке "демократических чаяний" народа Беларуси, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен





США поддерживают международные усилия по расследованию нарушений на выборах президента Беларуси в 2020 году, отметил госсекретарь США.





Также сообщается, что Великобритания и Канада ввели санкции против ряда лиц и организаций из Беларуси из-за нарушений прав человека.



