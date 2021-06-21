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КГБ, ГУБОПиК и тюрьма на Окрестина: США вводит новые санкции против режима в Беларуси

Решение принято в связи с "эскалацией ситуации с серьезными нарушениями прав человека в Беларуси"

КГБ, ГУБОПиК и тюрьма на Окрестина: США вводит новые санкции против режима в Беларуси
США ввели новый пакет санкций против официального Минска. В санкционный список вошли 16 граждан страны и шесть правоохранительных организаций — КГБ, ГУБОПИК МВД, внутренние войска, УВД Бреста и тюрьма на Окрестина.

Среди попавших под санкции лиц Наталья Качанова, Иван Тертель, Николай Карпенков.

А также:

• Светлана Кацубо
• Александр Лосякин
• Игорь Плышевский
• Марина Рахманова
• Александр Астрейко
• Ольга Дорошенко
• Наталья Эйсмонт
• Андрей Гуржий
• Михаил Гриб
• Сергей Калиновский
• Андрей Швед
• Сергей Зубков
• Ирина Целиковец

Сообщается, что решение о санкциях принято в связи с "эскалацией ситуации с серьезными нарушениями прав человека в Беларуси".

Напомним, ранее сегодня ЕС ввел в действие четвертый пакет санкций против режима Лукашенко. В черный список добавлены 78 физлиц и 8 белорусских организаций. 

Среди фигурантов нового санкционного списка - средний сын Александра Лукашенко Дмитрий и жена его старшего сына Виктора Лилия. 

В санкционный список белорусских организаций вошли, в том числе МАЗ и «БелАЗ».
"Белорусский партизан"
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