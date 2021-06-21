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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Новые санкции ЕС по Беларуси опубликованы и вступили в силу

Четвертый пакет санкций Европейского союза по Беларуси вступил в силу, информация уже опубликована на сайте официального журнала ЕС.

Как уде сообщалось, документ предусматривает заморозку активов и запрет на выдачу виз 78 гражданам Беларуси. Под новые ограничения попали бизнесмены, прокуроры, судьи, милиционеры, военные и чиновники.

В перечне, в том числе, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков, министр обороны Виктор Хренин, замминистра внутренних дел Николай Карпенков, председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

В "черный список" вошли также пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, помощник прокурора Алина Касьянчик, депутаты Олег Гайдукевич и Геннадий Давыдько, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, бизнесмены Александр Шатров, Алексей Олексин, Александр Зайцев, Михаил Гуцериев, Лилия Лукашенко. 

Санкции также затронут компании:

МАЗ
БелАЗ
"Белаэронавигация"
Bremino Group
Globalcustom
"Новая нефтяная компания"
Logex
Sohra

"Наше послание режиму не может быть понято неправильно: освободите всех политзаключенных, остановите дальнейшие репрессии, начните инклюзивный национальный диалог", - прокомментировал в Twitter утверждение четвертого пакета санкций глава Евросовета Шарль Мишель.
Источник: sputnik.by
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