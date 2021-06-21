Оно начинается словами председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о восхищении мужеством беларусов.





В ролике перечисляется, как ЕС помогает репрессированным и наступлению демократических перемен в Беларуси: упоминается программа в три миллиарда евро — этими деньгами Евросоюз поддержит Беларусь, когда в ней начнется демократическая трансформация.





Также в видео демонстрируется кадр с текстом: «Мы не успокоимся, пока все политзаключенные не выйдут на свободу».





Напомним, сегодня Евросоюз принял 4-ый пакет санкций против режима Лукашенко, а на днях будет объявлено о пакете экономических санкций. Также, по всей видимости, о новых санкциях сегодня объявят и США