Пока неофициально: о новых санкциях сегодня объявят США
Как сообщает общественный деятель Николай Халезин, в санкционном списке будет 21 позиция - лица и организации.
В санкционном списке США, который планируется принять сегодня, будет 21 назначение — то есть, 21 персональный или коллективный субъект", - сообщает Халезин в своем телеграм-канале.
Напомним, сегодня о введении 4-ого пакета санкций против режима Лукашенко объявил Евросоюз, также там заявили, что 24-25 июня будет принят и отдельный пакет экономических санкций.
"Белорусский партизан"
15:59 21/06/2021
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