Об этом в своем твиттере сообщает вропейский обозреватель медиакорпорации «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.





Напомним, санкции затронут калийную и нефтяную промышленности, а также банковский сектор. Предполагается, что они будут одобрены на заседании Совета ЕС 24-25 июня.