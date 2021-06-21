Главы МИД стран ЕС дали "зеленый свет" на экономические санкции против режима Лукашенко
Главы МИД стран ЕС дали «зеленый свет» на секторальные санкции в отношении правящего в Беларуси режима.
Об этом в своем твиттере сообщает вропейский обозреватель медиакорпорации «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
Напомним, санкции затронут калийную и нефтяную промышленности, а также банковский сектор. Предполагается, что они будут одобрены на заседании Совета ЕС 24-25 июня.
13:07 21/06/2021
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