Об этом пишет в своем телеграмм-канале провластный Союз журналистов.





Документ содержит перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности: бело-красно-белый флаг («БЧБ») и “коллаборационистский привет и боевой клич” "Жыве Беларусь!"





Возглас ”Жыве Беларусь" провластный Союз журналистов сравнивает с нацистским партийным приветствием.





Кстати, еще до декабря 2020 года лозунг "Жыве Беларусь!" использовала "Народная газета", печатный орган парламента Беларуси.