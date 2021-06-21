КГБ согласовывает законопроект о признании БЧБ-флага "нацистской символикой"
В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД "Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики".
Об этом пишет в своем телеграмм-канале провластный Союз журналистов.
Документ содержит перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности: бело-красно-белый флаг («БЧБ») и “коллаборационистский привет и боевой клич” "Жыве Беларусь!"
Возглас ”Жыве Беларусь" провластный Союз журналистов сравнивает с нацистским партийным приветствием.
Кстати, еще до декабря 2020 года лозунг "Жыве Беларусь!" использовала "Народная газета", печатный орган парламента Беларуси.
12:01 21/06/2021
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