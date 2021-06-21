США готовят новые санкции против Москвы из-за Навального





Администрация Джо Байдена готовится ввести дополнительные санкции против России в связи с отравлением оппозиционного лидера Алексея Навального и последующим заключением его под стражу, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.





«Мы готовим еще один пакет санкций для данного случая», – сказал Салливан, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN в воскресенье.





«Мы все время показывали, что не намерены смягчать удары, идет ли речь о [хакерской атаке на компанию] SolarWinds, вмешательстве в ход выборов или Навальном, когда речь заходит о вредоносной деятельности России», – добавил он.





По слова Салливана, санкции будут введены, когда США убедятся, что «выбрали правильные цели».





«Когда это произойдет, мы введем новые санкции в связи с применением химического оружия», – пояснил он.





Заявление советника Белого дома прозвучало через несколько дней после саммита Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, который они оба охарактеризовали как в целом позитивный, но не приведший к серьезным прорывам.





Байден заявил, что предупредил Путина о последствиях в том случае, если Навальный умрет в тюрьме.