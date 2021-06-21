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Главы МИД ЕС утвердили 4-й пакет индивидуальных санкций против режима Лукашенко

Напомним, в него включены 86 физических и юридических лиц. Экономические санкции против официального Минска рассмотрят на саммите ЕС 24-25 июня. Ожидается также, что сегодня санкции против беларуского режима синхронизируют Евросоюз, США, Великобритания и Канада.

Главы МИД ЕС утвердили 4-й пакет индивидуальных санкций против режима Лукашенко
Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердил четвертый пакет индивидуальных санкций в отношении Беларуси, в который включены 86 физических и юридических лиц. Об этом сообщил в понедельник европейский дипломатический источник, передает ТАСС.

"Совет ЕС утвердил индивидуальные рестриктивные меры в отношении Беларуси", - сказал он. 

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель до этого заявил, что этот блок санкций "будет включать 86 юридических и физических лиц".

Они вступят в силу после опубликования, которое ожидается сегодня.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто еще до утверждения санкций пояснил, что ЕС примет сегодня санкции против официального Минска за "нарушения прав человека и давление на оппозицию", а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair". 

Он подчеркнул, что страны Евросоюза придерживаются единой позиции, требуя освобождения всех политических заключенных и задержанных в Беларуси.

Ранее Боррель сообщил, что экономические санкции против официального Минска рассмотрят на саммите ЕС 24-25 июня и утвердят сразу после него.

"Экономические санкции будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после встречи глав государств, - заявил Боррель. - Они будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных отраслях я пока не могу говорить".

Боррель подчеркнул, что ЕС стремился избегать экономических санкций, которые "наносят удар по всей экономике и благосостоянию людей", однако "поскольку правительство [Беларуси] не меняет свою схему действий, мы должны наращивать давление".

По неофициальной информации, под 4-й пакет санкций попадет МАЗ, БелАЗ, Logex, Новая нефтяная компания, Sohra, Bremino Group, Globalcustom и Белаэронавигация.

Среди известных имен: депутаты Гайдукевич и Давыдько, помощник прокурора Касьянчик, министр обороны Хренин, пропагандисты: Муховозчик и Гусаченко, пресс-секретарь МВД Чемоданова, бизнесмены: Олексин и Зайцев, передает Свабода

По информации Николая Халезина, сегодня санкции против беларуского режима синхронизируют Евросоюз, США, Великобритания и Канада.
"Белорусский партизан"
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