+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"В Кремле радостно потирают ручки, радуясь, что в них попадает экономика соседней страны"

Экономический кризис в Беларуси может случиться в любой момент в ближайший год.

"Москва, конечно, может спасти белорусскую экономику - для нее это не дорого. Но что Путин потребует взамен? Признание Крыма российским? Военную базу? Кабальные долговые договора? Унификацию экономического законодательства? Фактическое превращение страны в еще один федеральный округ России? 

Все, от чего Лукашенко последние годы успешно уклонялся?

Его корабль лавировал, лавировал, да не вылавировал…

А в Кремле, наверное, радостно потирают ручки, радуясь, что в них попадает экономика соседней страны. Не понимая, что это — сценарий будущих санкций для России, если они окончательно достанут «больших дядей». Которые вполне способны «убить» и российскую экономику",  - пишет ТК Серпом по. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]