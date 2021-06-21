Профессор Гедрюс Чеснакас из Литовской военной академии в передаче «День на Delfi» оценил усилия Беларуси как можно скорее представить свою версию событий. «Я бы объяснил это тем, что для Беларуси важно показать, как все было, своим внутренним потребителям, своим гражданам, показать и обосновать эти аргументы, но нельзя исключать возможность искажения информации и фактов. Расследования обычно не проводятся так быстро, и нам приходится ждать, пока наши европейские коллеги представят официальные расследования, и тогда можно будет смотреть. Конечно, Беларусь пытается отрицать или принудить отменить эти санкции, ставит под сомнение их необходимость именно путем распространения этой информации», — говорит собеседник.





По его словам, сейчас слишком много внимания уделяется версиям из России и Беларуси, что не идет на пользу информационной плоскости.





«Очевидно, что распространяемая информация или обоснование того, почему самолет приземлился, иногда балансирует на грани абсурда. Если Запад вмешается в эти дискуссию, считая до секунды, это уже будет поражением, потому что режиму необходимо транслировать важные сообщения, и если Запад станет защищаться, пытаясь все отрицать, это уже поражение. в информационном пространстве, поскольку нарративу из Беларуси и России уделяется значительно больше внимания, чем следовало бы», — говорит Г. Чеснакас.





Лауринас Йонавичюс, политолог из Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета, уверяет, что для Беларуси и России нормально представлять факты в выгодном для них виде. «Это нормально, потому что Беларусь занимается пропагандой и хочет направить расследование в выгодное для себя русло, поэтому отвергает полезные для них факты.



