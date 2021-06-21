Тихановская считает Протасевича "трофеем" режима Лукашенко

Режим правящего в Беларуси Александра Лукашенко использует оппозиционного блогера Романа Протасевича, задержанного после посадки самолета Ryanair в Минске, в качестве "трофея". Такое мнение одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказала в интервью порталу Tut.by, опубликованном в воскресенье, 20 июня. "Я никак не оцениваю содержание его "интервью", - подчеркнула Тихановская. "Все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было", - добавила она.





Речь идет о полуторачасовом видеоролике, аранжированном под "интервью" и показанном белорусским гостелеканалом ОНТ 3 июня. Протасевич в этом видео заявил, что признал вину в организации массовых несанкционированных акций в стране, раскритиковал членов Координационного совета для передачи власти.





"Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле. Мы не должны даже обсуждать то, что он говорит", - резюмировала Тихановская.



