+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Тихановская считает Протасевича "трофеем" режима Лукашенко

Роман Протасевич дал "интервью" под давлением, уверена Светлана Тихановская. Родные белорусского блогера и общественные деятели уверены, что его после задержания в Минске запугивали или пытали.

Режим правящего в Беларуси Александра Лукашенко использует оппозиционного блогера Романа Протасевича, задержанного после посадки самолета Ryanair в Минске, в качестве "трофея". Такое мнение одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказала в интервью порталу Tut.by, опубликованном в воскресенье, 20 июня. "Я никак не оцениваю содержание его "интервью", - подчеркнула Тихановская. "Все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было", - добавила она.

Речь идет о полуторачасовом видеоролике, аранжированном под "интервью" и показанном белорусским гостелеканалом ОНТ 3 июня. Протасевич в этом видео заявил, что признал вину в организации массовых несанкционированных акций в стране, раскритиковал членов Координационного совета для передачи власти. 

"Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле. Мы не должны даже обсуждать то, что он говорит", - резюмировала Тихановская.
Источник: Павел Мыльников, DW
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]m

Реклама на сайте:
[email protected]