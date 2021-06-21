+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Глава МИД Германии назвал неизбежными новые санкции ЕС в отношении Беларуси

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает "неизбежными" новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси. Бывшие штрафные меры, затрагивающие конкретные компании и представителей власти в окружении правящего в республике Александра Лукашенко, уже недостаточны, подчеркнул он в интервью изданию Die Welt, опубликованном в понедельник, 21 июня, передает УНН.



"Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики, заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства, приведя в пример калийную промышленность и энергетику. Кроме того, необходимо “избавить Минск возможности привлекать средства внутри ЕС посредством выпуска государственных облигаций”, -  отметил Маас.

Евросоюз в конца 2020 года ввел три пакета санкций в отношении Беларуси за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в отношении участников протеста. В списке состоят 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, а также семь предприятий.

А 5 июня вступили в силу санкции ЕС в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза. Этот шаг стал ответом Брюсселя на принудительную посадку Минском лайнера Ryanair и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софии Сапеги.

Министры иностранных дел стран ЕС 21 июня официальный объявят о введении четвертого пакета уже согласованных штрафных мер в отношении Беларуси.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]