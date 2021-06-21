Глава МИД Германии назвал неизбежными новые санкции ЕС в отношении Беларуси
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает "неизбежными" новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси. Бывшие штрафные меры, затрагивающие конкретные компании и представителей власти в окружении правящего в республике Александра Лукашенко, уже недостаточны, подчеркнул он в интервью изданию Die Welt, опубликованном в понедельник, 21 июня, передает УНН.
"Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики, заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства, приведя в пример калийную промышленность и энергетику. Кроме того, необходимо “избавить Минск возможности привлекать средства внутри ЕС посредством выпуска государственных облигаций”, - отметил Маас.
Евросоюз в конца 2020 года ввел три пакета санкций в отношении Беларуси за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в отношении участников протеста. В списке состоят 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, а также семь предприятий.
А 5 июня вступили в силу санкции ЕС в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза. Этот шаг стал ответом Брюсселя на принудительную посадку Минском лайнера Ryanair и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софии Сапеги.
Министры иностранных дел стран ЕС 21 июня официальный объявят о введении четвертого пакета уже согласованных штрафных мер в отношении Беларуси.
08:51 21/06/2021
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