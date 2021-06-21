Тихановская спрогнозировала уход Лукашенко в этом году
Бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская спрогнозировала уход белорусского лидера Александра Лукашенко в этом году. Она рассказала об этом в интервью Tut.by.
Журналисты попросили Тихановскую озвучить прогноз: «Когда уйдет Лукашенко? В этом году, в 2022, в 2025-м?»
«Мы должны добиваться, чтобы были освобождены все заключенные в этом году, и чтобы провели новые выборы в этом году», — пояснила она.
08:39 21/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение