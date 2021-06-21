— Виртуальная поддержка дает белорусским свидетелям стабильности ложное чувство защищенности и стимулирует их к альтернативно разумным словам и поступкам в реальном мире. И получается, что одни виртуально подбадривают, а другим за это очень натурально прилетает. И те, кто подбадривает, получают как минимум моральное удовлетворение, наблюдая, как кое-кто копает землянку, чтобы спрятаться в ней от неработающих санкций. А максимум, пишет Салідарнасць, под сочувственные разговоры могут еще и отжать что-нибудь маленькое, но ценное.





А идея с землянками, похоже, становится актуальной. Потому что проект нового пакета санкций Евросоюза включает удобрения (1,2 миллиарда экспорта за прошлый год по данным Европейского статистического агентства), нефть и нефтепродукты (1 миллиард евро), запрет на инвестиции и торговлю краткосрочными бондами, бан на кредиты, включая экспортные и еще всякое по мелочи. Даже немилосердная Тихановская столько не требовала.





Но с землянками тоже все сложно. Когда по какой-то, совершенно непостижимой причине против тебя ополчился весь мир, в землянке или даже окопе можно прятаться очень долго. Но только при одном малюсеньком условии. Преданный народ должен копать землянки и окопы в едином душевном порыве. С преданным народом, можно не бояться никаких санкций.





Но про белорусский народ каждый же день выясняются все новые шокирующие подробности. Вот обнаружилось, что красауцы собрались объявить экстремизмом все, написанное порталом TUT.BY за долгие годы. И с такими темпами белорусский народ по уровню экстремизма на душу населения скоро выйдет на лидирующие мировые позиции. Не представляю даже, откуда взялся такой природный феномен. Может глобальное потепление виновато, или скажем, карта воздушных потоков изменилась…





Вон кое-кто, напутствуя новых полевых командиров вертикального фронта, так и сказал, что они идут на передовую, потому что придется стоять с народом лицом к лицу. От такого народа помощи в откапывании землянок не дождешься. Он, скорее, наоборот – пойдет эти землянки закапывать.





И, получается, что у белорусских властей с трех сторон полное отсутствие конструктивного понимания особенностей национальной демократии, с четвертой – кремлевские братья с их виртуальной поддержкой, а изнутри подпирает неблагодарный народец. И, конечно, если бы не народ, то все было бы хорошо. А вот народ, да, народ только портит.