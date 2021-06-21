Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении









По подсчетам 1 281 911 голосов (100% избирателей), партия господина Пашиняна набрала 687 251 голос (53,92%), блок Роберта Кочаряна — 268 165 (21,04%). Блок «Честь имею», сформированный республиканской партией бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и партией «Отечество» бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, получил 5,23% (66 633).





Проходной порог для партий составляет 5%, для блоков — 7%. В парламенте должны быть представлены как минимум три политические силы, поэтому мандаты получит и не преодолевшая барьер третья сила, набравшая наибольшее количество голосов,— «Честь имею».





Досрочные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. В ночь на 21 июня Никол Пашинян объявил о победе своей партии и анонсировал митинг сторонников. После этого он поблагодарил руководство России, США, ЕС, Франции и Ирана за содействие Армении. Блок «Армения» заявил, что пока не будет признавать итоги выборов.