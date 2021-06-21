







"В течение следующих шести месяцев - года мы увидим, есть ли у нас эффективный стратегический диалог", - сказал он в интервью телеканала ABС.





По словам Салливана, пишет interfax.by, "сложно представить, что мы станем друзьями с Россией, однако нам вполне реально снизить риск ненужной для США эскалации".





Он напомнил, что в ходе недавнего саммита с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден обсудил важные для США вопросы, такие как данные о российском вмешательстве в американские выборы, кибератаки.





"Одно только это - уже хороший повод для организации переговоров с Владимиром Путиным", - заявил Салливан.







