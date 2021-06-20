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Лукашенко – ребенку: «Я – глюкоза для взрослых людей, вот вырастешь, и я буду твоей глюкозой»

Александр Лукашенко в субботу, 19 июня, приезжал во 2-ою детскую клиническую больницу. Он пообщался с коллективом, а также зашел в палату. Он пообщался с одним из детей.


Лукашенко пообещал мальчику, что будет его глюкозой, когда тот вырастет. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"
Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Александр Лукашенко увидел на столе аскорбинки, а врач ответила, что это глюкоза. Президент поинтересовался у ребенка, можно ли ему это есть, на что мальчик ответил: «Вы президент».

- Я – глюкоза, но только для взрослых. Я лечу взрослых. Вот ты вырастешь (обращается к мальчику) и я буду тебя лечить. И буду твоей глюкозой. Ты не против? – поинтересовался Лукашенко.

Ребенок задумался, а Лукашенко улыбнулся и сказал, что у ребенка еще есть время подумать, пишет kp.by
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