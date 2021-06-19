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В МИД Беларуси рассказали о встрече с поверенным в делах США. В американском посольстве прибавили подробностей

18 июня заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник провел встречу с временным поверенным в делах США в Беларуси Рубеном Арутюняном.

В МИД отметили лишь, что на встрече были обсуждены «состояние и перспективы белорусско-американских отношений».

Подробности обсуждения рассказали в американском посольстве. Там заявили, что поверенный в делах США подтвердил неизменную поддержку США и международного сообщества требований белорусского народа прекратить произвольные и политически мотивированные задержания и освободить всех политических заключенных.

Он также отметил важность настоящего диалога со всеми элементами белорусского общества, который бы вел к свободным и справедливым выборам.

Кроме того, Рубен Арутюнян также возражал против недавнего вынужденного сокращения дипломатического присутствия США в Беларуси. Он отметил непоколебимую приверженность посла Джули Фишер поддержке демократических устремлений белорусов.
МГ/АА belsat.eu
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