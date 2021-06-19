В МИД отметили лишь, что на встрече были обсуждены «состояние и перспективы белорусско-американских отношений».





Подробности обсуждения рассказали в американском посольстве. Там заявили, что поверенный в делах США подтвердил неизменную поддержку США и международного сообщества требований белорусского народа прекратить произвольные и политически мотивированные задержания и освободить всех политических заключенных.





Он также отметил важность настоящего диалога со всеми элементами белорусского общества, который бы вел к свободным и справедливым выборам.





Кроме того, Рубен Арутюнян также возражал против недавнего вынужденного сокращения дипломатического присутствия США в Беларуси. Он отметил непоколебимую приверженность посла Джули Фишер поддержке демократических устремлений белорусов.







