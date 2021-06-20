Мнение: Логика шерифа против логики пахана. Им не понять друг друга

Байден действует в логике инспектора по делам несовершеннолетних преступников. Он вызвал на строгий разговор хулигана-оболтуса, дал ему испытательный срок для исправления и пригрозил жесткими санкциями за продолжение безобразий.





Путин видит ситуацию по-другому. В его уголовной картине мира: американский, очень опасный пахан вызвал российского пахана на стрелку в Женеву, братва с обеих сторон пришла с "заряженными стволами", мог быть большой кипеж, но пока все обошлось.





В результате Путин решил, что ему удалось грамотно провести стрелку, американский пахан не готов к драке, поэтому можно и дальше хулиганить.





Испытательный срок он провалит, и ответные, пишет gordonua.com



