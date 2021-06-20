Это произошло 19 июня 1988 года после публикации в газете «Литература и Искусство» статьи «Куропаты — дорога смерти», напоминает «Белсат».





Эти события стали началом открытия правды про массовые убийства людей во время сталинских репрессий в Беларуси. По разной информации, с 1937 по 1941 год только в Куропатах по политическим мотивам убили от 40 до 200 тысяч мирных граждан.







