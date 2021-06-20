Следствие по «делу о госперевороте» продлили до октября













Кроме Костусева обвиняемыми в деле «о сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем являются Александр Федута, Юрий Зенкович и еще 6 лиц.

«11 июня мне вручили постановление Генеральной прокуратуры о продлении расследования еще на 4 месяца, до 12 октября 2021 года», – цитирует письмо политика «Радыё Свабода»

Меру пресечения ему оставили без изменений. Политик остается за решеткой.

«Не знаю, что им нужно, потому что буду в режиме ожидания просто сидеть. Боятся, что сбегу за границу или повлияю на ход следствия. Абсурд, да и только. Не знаю, что они хотят изменить, ведь вины в сговоре я не признаю. БТ интервью не давал», – пишет Костусев.

Государственные каналы показывали в эфире фрагементы оперативной съемки, на которых политик якобы признал вину. В более ранних письмах Костусев писал, что в расследовании дела «нет никаких сдвигов, все затихло».