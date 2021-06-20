Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО





В мае министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что его страна покупает у Турции 24 ударных БПЛА Bayraktar.





"Мы уверены, что он (беспилотник) улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО", - отметил Рау в ходе интервью агентству Anadolu на полях Дипломатического форума в Анталье.





Министр иностранных дел также добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах".





По мнению главы МИД, только членство стран Западных Балкан и Турции в Евросоюзе обеспечит полное развитие сотрудничества для обеспечения стабильности и процветания в Европе.





В ходе интервью Рау также упомянул, что Анкара и Варшава обсуждают способы укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.



