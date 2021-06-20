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Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО,

Об этом пишет РИА Новости.

В мае министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что его страна покупает у Турции 24 ударных БПЛА Bayraktar.

"Мы уверены, что он (беспилотник) улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО", - отметил Рау в ходе интервью агентству Anadolu на полях Дипломатического форума в Анталье.

Министр иностранных дел также добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах".

По мнению главы МИД, только членство стран Западных Балкан и Турции в Евросоюзе обеспечит полное развитие сотрудничества для обеспечения стабильности и процветания в Европе.

В ходе интервью Рау также упомянул, что Анкара и Варшава обсуждают способы укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.
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