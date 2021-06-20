Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО,
Об этом пишет РИА Новости.
В мае министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что его страна покупает у Турции 24 ударных БПЛА Bayraktar.
"Мы уверены, что он (беспилотник) улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО", - отметил Рау в ходе интервью агентству Anadolu на полях Дипломатического форума в Анталье.
Министр иностранных дел также добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах".
По мнению главы МИД, только членство стран Западных Балкан и Турции в Евросоюзе обеспечит полное развитие сотрудничества для обеспечения стабильности и процветания в Европе.
В ходе интервью Рау также упомянул, что Анкара и Варшава обсуждают способы укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.
08:45 20/06/2021
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