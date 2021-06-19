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Новым президентом Ирана избран консерватор Эбрахим Раиси

По данным главы штаба по выборам, большинство голосов получил председатель Верховного суда Ирана, консерватор Эбрахим Раиси. У его основного соперника - экс-главы КСИР Мохсена Резаи - на 14,5 млн голосов меньше.

Эбрахим Раиси

Президент Ирана Хасан Роухани завил в субботу, 19 июня, что по итогам первого тура выборов избран новый глава исполнительной власти страны. В телеобращении Роухани фамилии не назвал. Тем не менее, по данным главы штаба по проведению выборов Джамаля Орфа, большую часть голосов - 17,8 млн (62,2 проц.) - получает председатель Верховного суда, консерватор, 60-летний Эбрахим Раиси, пишет DW. У его основного соперника - бывшего главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсена Резаи - более ориентированного на реформы, свыше 3,3 млн (11,5 проц) голосов. Орф озвучил предварительные итоги.

"Я поздравляю народ с избранием", - сказал в этой связи Роухани. "Мои официальные поздравления поступят позже, однако мы знаем, кто набрал достаточно голосов на этих выборах и был избран народом сегодня", - добавил он.

За два дня до голосования из гонки вышли три кандидата


Как передало агентство AFP, выборы проходили на фоне глубокого экономического кризиса в стране и в условиях низкой явки. Работу участков даже пришлось продлить до 02.00 по местному времени 19 июня (00.00 мск). Другие кандидаты - бывший глава Центробанка Абдольнасер Хеммати получил более 2,4 млн голосов, заместитель председателя Меджлиса - парламента - Амир Хосейн Казизаде Хашеми набрал более 1 млн голосов.

В конце мая Совет стражей Конституции Ирана не допустил к участию в выборах бывшего спикера парламента Али Лариджани - близкого к верховному руководителю Али Хаменеи, однако способного оттянуть на себя голоса тех, кто традиционно привык голосовать за реформаторов. За два дня до голосования о выходе из предвыборной гонки объявили еще три кандидата - депутат Меджлиса от города Кум Алиреза Закани, бывший вице-президент Мохсен Мехрализаде и экс-секретарь Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили.

Низкая явка и призывы бойкотировать выборы

По мнению наблюдателей, недовольство избирателей в этой связи вылилось в низкую явку. Оппозиция за рубежом призвала иранцев бойкотировать выборы.

Эбрахим Раиси - в случае его утверждения в новой должности - станет первым действующим президентом Ирана, подпавшим под санкции США еще до занятия этого поста.

Хасан Роухани - президент страны с 2013 года - не имел права еще раз выдвигать кандидатуру после двух сроков.
Источник: Екатерина Венкина
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