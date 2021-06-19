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Как закалялся режим. Бывший помощник Путина дал интервью для FT. Вот самое интересное

Одно из правил, на основе которого строилась путинская Россия, гласит: "Передозировка свободы смертельна для государства".

Владислав Сурков (Скриншот видео Youtube/WarGonzo)

Об этом заявил экс-куратор Кремля по Украине Владислав Сурков в интервью Financial Times.

Отвечая на вопрос, пишет news.liga.net, как разрушают демократию, улучшая ее фасад, Сурков заявил, что, по его мнению Советский Союз уничтожила однородность, а Россию в 1990-е губило разнообразие – еще быстрее, чем СССР.

Он рассказал, что в институте изучал разновидность итальянского уличного театра Commedia dell’arte: там всегда участвует ограниченный состав персонажей, которые представляют все слои общества. Спектакли создаются методом импровизации, но на основе готового сюжета и под руководством режиссера.

"И я понял, что нужно делать. Мы должны были дать людям разнообразие. Но это разнообразие нужно было контролировать. И тогда все будут довольны. И при этом сохранится единство общества", – объяснил Сурков.

Он заявил, что такая модель работает, и, по его мнению, представляет хороший компромисс между хаосом и порядком.

"Передозировка свободы смертельна для государства, – говорит Сурков. – Все, что является лекарством, может быть ядом. Все дело в дозировке".

Сурков сравнивает Путина с римским императором Октавианом, который единолично управлял государством, но при этом избегал установления открытой монархии.

По словам Суркова, Путин не отменил демократию, а сочетает ее с "монархическим архетипом российского правления".

"Когда я начал свою работу в 2000 году, я предложил очень простую систему установления закона и порядка. Мы разделяем оппозицию на системную и несистемную. А что такое системная оппозиция? Та, которая подчиняется правилам, законам и обычаям", – говорит он, имея в виду "оппозиционные" партии, руководимые Кремлем.

Сурков проигнорировал слова журналиста о том, что "оппозиция", лояльная к тем, кто устанавливает правила, не является оппозицией.

"Второе требование – они не работают на иностранные правительства. Если они это делают, то не могут представлять россиян. . . это нарушает наш суверенитет", – говорит он.

Говоря об Алексее Навальном, Сурков сказал:

"Навальный неприемлем. Он не должен быть частью российской политики. Немцы его любят, пусть избирается в Бундестаг... Они могут дать ему немецкий паспорт".

Сурков не жалеет о роли, которую он сыграл в начале и продолжении войны в Украине.

"Между двумя костями должна быть мягкая ткань. Украина находится как раз между Россией и Западом, и геополитическая гравитация обоих разделит Украину. Пока мы не достигнем этого результата, борьба за Украину не прекратится. Она может угаснуть, она может вспыхнуть, но она неизбежно будет продолжаться", – заявил Сурков.

Журналист FT отмечает, что Сурков – автор большей части кремлевских нарративов, транслируемых армиями троллей государственного телевидения и социальных сетей.

"Большинству людей нужно, чтобы их голова была наполнена мыслями. Вы не собираетесь кормить людей каким-то высокоинтеллектуальным дискурсом... Это нормально. Есть высокая кухня и есть Макдональдс. Все пользуются такими людьми во всем мире", – сказал экс-помощник Путина.

Объясняя свою отставку, Сурков говорит, что в какой-то момент он стал слишком одиозным.

"Когда кто-то занимает определенную должность и люди долго говорят, что он кукловод, душитель демократии – он становится олицетворением ненависти, – рассуждает Сурков. – Правительству время от времени приходится убирать таких людей... их нужно заменить, чтобы они перестали раздражать людей".

В то же время Сурков уверяет, что его увольнение совпало с его собственным желанием – ему стало скучно.

"В 2000 году это было невероятно увлекательно. Это было впервые. Все говорили: "Вау!" – вспоминает он. – Я построил эту машину, но мне стало скучно на ней ездить. Нужны более терпеливые люди, сидящие за своими столами. Я не водитель".

Отвечая на вопрос, что он будет делать, когда власть в Кремле сменится, Сурков сказал: "Давай подождем и посмотрим. Впереди нас ждут интересные вещи. Будет много новых драматических преобразований... Если я доживу до этого, то у меня будет работа".
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