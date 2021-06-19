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Светлана Калинкина: Дураки и уроки

Услужливый дурак опаснее врага.

Светлана Калинкина: Дураки и уроки

По нынешним временам в этом утверждении, конечно, можно найти признаки экстремизма, разжигания социальной вражды, дискредитацию по признаку интеллектуальных способностей и много чего еще. Но это не я сказала, это еще дедушка Крылов.   

Так вот про врагов  и дураков. 

Какое-то время считалось, что украинские события белорусское руководство многому научили. Но теперь надо признать, что урок усвоен очень странно.     

Вспомните те горячие дни, когда русские заходили в Крым и разжигали сепаратизм в Донецке и Луганске. Россия не взрывала дома. Она взрывала мозг людям такими фейками, на которые только хватало фантазии. 

Было про «детей заставляют рыть окопы». Были рассказы о том, как украинские военные  отбирают жилье и автомобили у простых мирных жителей. Были байки о бессрочном военном положении, которое готовится ввести  Порошенко. Было про голодный новый год и суточные нормы хлеба... Ну и, конечно, был «распятый мальчик», которого породило бесстыдное и больное воображение "истинных русских патриотов" и запустило во все возможные эфиры  

В этом шквале лжи, круглосуточно обрушивающемся на головы, уши, сердца людей не растеряться, не запаниковать, объединиться, отделить ложь от правды украинцам помогло только одно – национальные СМИ, и самые разные инициативы информационного противостояния огромной российской пропагандитской машине. Но что важно понимать — негосударственные! Потому что государству на постсоветском пространстве нет доверия. Потому что государственные СМИ всегда тянут с самыми важными новостями, ожидая дозволов и согласований, что порождает волну самых невероятных слухов. Потому что мы склонны больше доверять таким же, как сами, людям, а не чиновникам.   

Но какой вывод из тех событий сделали в Беларуси? Парадоксальный! Национальные СМИ надо уничтожить. 

Сейчас речь действительно идет об уничтожении всего национального сегмента интернета, имеющего доверие у людей. Ведь новость о намерении признать экстремистским портал TUT.by это новость не только про TUT.by. Если такое решение будет принято, то автоматически в распространении экстремистских материалов можно обвинить большие и маленькие СМИ, которые перепечатывали материалы TUT.by на своих страницах, на своих сайтах, в своих аккаунтах. Обвинить и закрыть. 

Потенциальными “экстремистами” станут миллионы людей, которые репостили материалы самого популярного белорусского сайта в соцсетях, ставили лайки, делились фото. 


Мало того, на подходе инициатива, которая сделает "экстремистами" все белорусские газеты, журналы, сайты, многие книги, миллионы обычных мирных людей. Я - про слухи о том, что экстремистскими в Беларуси хотят признать бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь!» 

Это бомба с часовым механизмом, которую в любой момент можно будет привести в действие. И последствия взрыва окажутся катастрофичны. Потому что в Беларуси просто нет СМИ, которые бы не публиковали фото с бело-красно-белым флагом. И невозможно это все вычистить, вырезать, удалить, как невозможно, прикрывшись каким-то законом, переписать последние 30 лет белорусской истории. А значит, всех — абсолютно всех! - можно будет при желании обвинить в распространении экстремистских материалов. Даже если эти снимки были опубликованы год назад, два года назад, двадцать лет назад. Даже если это фото с первой инаугурации Александра Лукашенко, где он приносит присягу под бело-красно-белым флагом. У нас ведь за «экстремистские публикации» наказывают задним числом, игнорируя принцип «закон обратной силы не имеет». Преследование СМИ и людей за давние публикации с запрещенных телеграм-каналов, которые остались в открытом доступе, тому подтверждение. 

Ну а теперь вопрос: с подобными инициативами выступают дураки или враги? Это слишком рьяная защита интересов государства или вредительство, серьезная подрывная работа? 

Гадать не стану. Но пока все идет по сценарию: «Травили  блох — спалили хату».  Под благовидными предлогами  сегодня уничтожается то, что для Беларуси было важно и ценно — законность, безопасность, самоидентификация, интегрированность во внешний мир, право людей проявлять инициативу, давать оценки, возмущаться и радоваться не по приказу. Право видеть мир не таким, как его видят во Дворце республики, в КГБ или в Кремле.  Мало того: генералы настойчиво, неустанно, каждый день, подносят все новые и новые поленья в этот костер. И это, кстати, еще один невыученный урок украинской войны, где в Крыму, в Киеве, в Луганске, на Донбассе предателями оказались самые разные высокопоставленные силовики. Впрочем, это уже другая история. Хотя нельзя исключить, что та же.       
Светлана Калинкина
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