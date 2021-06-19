Глава МИД Австрии: Санкции против белорусского режима будут жесткими
Министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг заявил, что санкции против белорусских властей будут «жесткими и целенаправленными».
«Рад, что мы нашли согласие по санкциям, которые являются жесткими и целенаправленными, пишет НН. Только что произошел очень хороший обмен мнениями со Светланой Тихановской о дальнейших шагах. С нетерпением жду нашей встречи в понедельник», — говорится в сообщении МИД Австрии в твиттере.
11:15 19/06/2021
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