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"Вдохновлена Кремлем". Польша обвинила Россию в кибератаке на топ-политиков страны

Польские министры, а также ряд-депутатов Польши подверглись кибератаке, которая была организована с территории России.

Ярослав Качиньский (Фото - ЕРА)

Об этом заявил вице-премьер страны Ярослав Качиньский, пишет news.liga.net со ссылкой на Reuters.

"Анализ наших служб и секретных служб наших союзников позволяет нам четко заявить, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации", – сказал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хакерская атака "вдохновлена Кремлем", сообщает onet.pl.

"Мы все должны осознавать, что данные, предоставленные нашими спецслужбами и стран-партнеров, к сожалению, подтверждают тезис о том, что польские политики, официальные лица, в частности, правительство, были атакованы хакерской атакой из-за границы", – сказал глава правительства Польши.

Reuters сообщает, что ранее в этом месяце стало известно, что электронные письма, отправленные некоторыми правительственными чиновниками из их частных почтовых ящиков, в том числе с адресов главного помощника премьер-министра, стали доступны в Telegram-каналах.

В частности, речь идет о помощнике Моравецкого - Михале Дворчике.

Как пишет польское издание, среди "слитых" в Telegram писем Дворчика - вероятно, конфиденциальная информация об оружии польской армии и переписка между членами правительства о карантинных ограничениях.

- 7 мая оператор американского трубопровода Colonial Pipeline был взломан хакерами, след за которыми ведет в Россию. Они перекрыли поставки на 9000 км трубопровода. В связи с инцидентом власти объявили чрезвычайное положение. Уже 14 мая сообщалось, что оператор Colonial Pipeline заплатил злоумышленникам $5 млн выкупа.

- Однако позже ФБР взломало биткоин-кошелек хакеров и вернула оттуда $2,3 млн выкупа за Colonial Pipeline.

- 14 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе приняли решение о том, что некоторые случаи масштабных злонамеренных действий в киберпространстве против одной из них могут расцениваться как вооруженное нападение.
Источник: Станислав Стороженко
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