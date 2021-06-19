Главу ООН переизбрали на второй срок
Генеральная ассамблея ООН на заседании в пятницу назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок. О соответствующем решении объявил председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр, пишет ТАСС.
"Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года", - сказал он.
Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН, пишет ru.oxu.az. Ранее его поддержал Совет Безопасности всемирной организации.
Генеральный секретарь ООН избирается на пять лет.
10:20 19/06/2021
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