Главу ООН переизбрали на второй срок









"Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года", - сказал он.





Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН, пишет ru.oxu.az. Ранее его поддержал Совет Безопасности всемирной организации.









Генеральный секретарь ООН избирается на пять лет.