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Романчук: «Россия будет играть главную скрипку»

Экономист – о попытках Австрии смягчить секторальные санкции против Беларуси и итогах переговоров Байдена и Путина для нашей страны.

Романчук: «Россия будет играть главную скрипку»
– Очевидно, в данной ситуации прижало тех людей, чей бизнес может пострадать из-за секторальных санкций, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил Ярослав Романчук. – Банк Raiffeisen, Кроноспан, А1, оборудование для дорог и особое отношение при размещении облигаций... Австрия наверняка является самым крупным в ЕС партнером белорусских властей.

Собеседник утверждает, что европейская политика построена и проводится на других механизмах.

– Согласно докладу Transparency International о состоянии коррупции в ЕС, очень высокий процент европейцев считают, что их правительства слишком сильно срослись с большим бизнесом.

Это как раз то, что мы видим в отношении Беларуси. Можно много чего декларировать на фоне Брюсселя, на фоне правозащитных организаций. Но когда дело доходит до конкретных мер, то, естественно, бизнес превыше всего. Австрийцы в данной ситуации не думают про независимость, они думают про свои деньги.

По словам Ярослава Романчука, больше всего в ситуации с Австрией задевает именно моральный аспект:

– Если уж ты работаешь с ЗАО «Беларусь» 25 лет, убеди своих партнеров по бизнесу сесть за стол переговоров и решить сложившуюся проблему. Пока что это только про деньги и бизнес, не более того. Австрийцы привыкли работать в режиме, когда белорусские власти дают им олигополию или монополию на очень многие «вкусные» потоки.

Не стоит забывать, что Raiffeisen — это не простой банк. В 80-ые он был маленьким сельским банком, который вдруг стал одним из ключевых игроков на постсоветском пространстве: не только в Беларуси, но и в России, Украине и даже Польше. Есть много предположений относительно влияния денег с постсоветского пространства на эту финансовую структуру.

Естественно, это мягкая сила, лоббизм, использование аргументов для того, чтобы отражать и адвокатировать волю стейкхолдеров Беларуси, России и других стран, — говорит экономист.

И отмечает, что сам не является сторонником санкций, потому что для Беларуси и ее независимости это может плохо закончиться:

— Если представить, что секторальные санкции будут введены, а Беларусь отключат от SWIFT, то за полгода мы станем территорией, полностью зависимой от крупного российского бизнеса. Либо Беларусь окажется в состоянии такой бедности, что появится серьезная угроза существованию страны.

Кроме того, специалист считает, что секторальные санкции были и есть мало реалистичными из-за мощного лобби Беларуси и России. А после саммита США-Россия, по мнению Ярослава Романчука, стало понятно, что именно Россия будет играть главную скрипку.

— Путин на этом саммите дал понять ЕС и Америке, что область ближнего зарубежья остается полностью под его влиянием. Любые санкции сегодня минимизируют возможность Беларуси проводить хоть какую-то самостоятельную экономическую политику. Как бы это парадоксально ни звучало, но в Кремле будут приниматься основные решения по поводу санкций Евросоюза.
Источник: Валерия Перепелкина
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