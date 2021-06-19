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Председатель БАЖ о разгроме TUT.BY: «Пытаются натянуть сову на глобус»

Андрей Бастунец прокомментировал желание властей признать экстремистскими материалы портала.



— Продолжается работа, направленная на то, что называется «разгром TUT.BY», — заявил в экспресс-комментарии  «Салідарнасці» председатель БАЖ Андрей Бастунец. — Сначала их лишили статуса СМИ, потом возбудили дело на 15 сотрудников и связанных с порталом лиц. Потом был блокирован портал. Сейчас мы видим, что они эту блокировку пытаются обосновать признанием экстремистскими материалов самого сайта.

На самом деле, как и пишут сотрудники, это может вызвать очень серьезные, практически нерешаемые в правовом поле проблемы, связанные с тем, что продукция TUT.BY размещалась на огромном количестве информационных ресурсов, в том числе и государственных.

Председатель БАЖ не считает выдвинутые порталу обвинения правомерными и объективными.

— Право к этому не имеет никакого отношения. Потому что среди претензий, обозначенных в решении комиссии, можно, например, увидеть высмеивание или негативные оценки кого бы то ни было. Но и то, и другое полностью охраняются свободой выражения мнения.

Если мы возьмем основополагающий документ «Международный пакт о гражданских и политических правах» и те решения комитета ООН по правам человека, которые приняты в соответствии с ним, то увидим, что СМИ имеет возможность высказывать не только популярные или одобряемые в обществе высказывания, но и  непопулярные, и резко критические.

Стоит отметить, что TUT.BY многие обвиняли, скорее, в излишней нейтральности. И попытка признать эту информационную продукцию экстремистской сродни тому, что все время сейчас пытаются сделать наши контролирующие органы — натянуть сову на глобус, — отметил Бастунец.

Он подчеркнул, что Белорусская ассоциация журналистов в обязательном порядке продолжит информировать всю мировую общественность о происходящем.

— Безусловно, мы информируем все ведущие и журналистские, и правозащитные международные организации, которые занимаются свободой выражения мнения.

Мы проводим эту работу каждый день, но такие случаи, как с TUT.BY или как уголовное преследование журналистов, они первоочередные, самые важные и самые значительные.

Мы будем пытаться привлечь ко всему этому внимание, как общественности, так и государственных структур, международных, а также мы обязательно обращаемся к белорусским властям, но, к ожалению, эти наши обращения остаются неуслышанными, — констатирует председатель БАЖ. 
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