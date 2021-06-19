



18 июня Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации в Мьянме. Резолюция призывает вооруженные силы Мьянмы отменить чрезвычайное положение, освободить задержанных политиков, в том числе бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи, прекратить насилие против мирных демонстрантов, пишет reform.by, а также призывает страны-члены ООН не поставлять оружие в Мьянму.





Из 156 стран 119 проголосовали за, 36 воздержались, в том числе Китай и Россия. Единственной страной, проголосовавшей против, была Беларусь.





Резолюция не носит обязывающего характера.





В феврале в Мьянме произошел переворот. Военные задержали госсоветника Аун Сан Су Чжи, сместили руководство страны и ввели чрезвычайное положение. В стране вспыхнули массовые протесты, которые жестоко подавлялись с применением оружие. Были убиты более 800 человек.