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Россия и Китай воздержались, Беларусь единственная против - итоги голосования в ООН

Из 156 стран 119 проголосовали за, 36 воздержались. Единственной страной, проголосовавшей против, была Беларусь.


18 июня Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации в Мьянме. Резолюция призывает вооруженные силы Мьянмы отменить чрезвычайное положение, освободить задержанных политиков, в том числе бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи, прекратить насилие против мирных демонстрантов, пишет reform.by, а также призывает страны-члены ООН не поставлять оружие в Мьянму.

Из 156 стран 119 проголосовали за, 36 воздержались, в том числе Китай и Россия. Единственной страной, проголосовавшей против, была Беларусь.

Резолюция не носит обязывающего характера.

В феврале в Мьянме произошел переворот. Военные задержали госсоветника Аун Сан Су Чжи, сместили руководство страны и ввели чрезвычайное положение. В стране вспыхнули массовые протесты, которые жестоко подавлялись с применением оружие. Были убиты более 800 человек.
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