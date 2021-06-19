В Литве назвали белорусские компании из четвертого пакета санкций ЕС

В нем указана компания «Логекс», которая связана с уже находящимся под санкциями бизнесменом Александром Шакутиным. А также «Глобалкастом», которая, как пишет литовское издание, косвенно связана с Виктором Шейманом.





Санкции также могут затронуть «Новую нефтяную компанию» и Sohra Group, которая зарегистрирована Александром Зайцевым. В списке указан и национальный логистический оператор «Бремино Групп», к нему, кроме Зайцева, причастны Николай Воробей и Алексей Олексин.





Называют литовские СМИ в санкционном списке и белорусские флагманы МАЗ и БелАЗ, а также «Белаэронавигацию». Последнее предприятие включили в список после инцидента с самолетом Ryanair.





Официального подтверждения этой информации нет.





Тем временем Reuters со ссылкой на МИД Австрии утверждает, что новые санкции будут против финансового сектора Беларуси, и в случае согласования властями государств ЕС речь пойдет о запрете на предоставление стране займов. Планируют также ограничения для инвесторов из Евросоюза на трейдинг и вложения в белорусские краткосрочные облигации. Агентство отмечает, что эксперты, которым было поручено разработать проект санкций, согласовали запрет на ввоз из Беларуси калия и ограничения на покупку странами ЕС табачных изделий, нефти и нефтепродуктов. МИД Австрии также написал на своей странице в Twitter, что санкции будут «четкими и целенаправленными».



