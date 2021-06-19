Советский дипломат с белорусскими корнями Андрей Громыко, принимавший Джо Байдена в 1988 году в Кремле тогда еще как сенатора, считал правильным такой обмен мнениями, когда собеседник приходит со своим мнением, а уходит с его, пишет бывший дипломат и временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии, политический аналитик Павел Мацукевич.





Эта шутка хорошо подходит для международной разрядки, потому что метко описывает ее условия – уступки.





Возможности взаимных уступок со стороны России и США в реальности весьма ограничены, поэтому любая договоренность (например, о возвращении послов) уже победа. Каждая новая американская администрация начинает работу, образно говоря, с перезагрузки системы международных отношений. Для Джо Байдена саммит в Женеве 16 июня — это интригующее начало, для Владимира Путина, встречающего уже пятую администрацию, — знакомый сериал.





На женевской встрече в верхах Путин и Байден обменялись мнениями по белорусскому вопросу, но «эффекта Громыко» не произошло — собеседники остались при своем. В этой истории иначе быть не могло.





Включение белорусской темы в повестку дня саммита Россия-США придало ей международный вес, но не могло повлиять на нахождение ответа. В ситуации, когда одна из сторон считает кейс исключительно своим и даже заинтересована в кризисе, а другая это влияние не оспаривает, сам процесс обсуждения важнее результата.





Кремлю не за чем идти на компромиссы в вопросе, где у него все под контролем, и сливать Лукашенко.





Интересно, что во время пресс-конференции Путин около часа отвечал на вопросы, и никто из журналистов не задал белорусский. Это показывает реальное место белорусской темы для мировых и российских СМИ.





Кремль не является инициатором переговоров по белорусской проблематике с западными странами, но их проведение не угрожает интересам России в Беларуси. Как раз наоборот. Уже отмечалось, что перманентная угроза возможных компромиссов между Москвой и Западом позволяет Кремлю держать Лукашенко в нужном тонусе, на случай, если темпы белорусско-российской интеграции отстают от договоренностей. У Москвы на Минск свои планы и урегулирование белорусского кризиса находится исключительно в плоскости их реализации.