



Авторами этого документа выступили члены межфракционного объединения "За демократическую Беларусь", передает Еврорадио. Его основную часть составляют депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".





На днях в Украине запретили вещание государственного телеканала "Беларусь 24" за антиукраинскую пропаганду и показ российских артистов, запрещенных в Украине.





Кроме того МИД Украины ждет объяснений от официального Минска по поводу заявлений так называемой "ЛНР", что ее представители провели следственные действия с блогером Романом Протасевичем.



