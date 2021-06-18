В парламенте Украины предлагают разорвать дипломатические отношения с Беларусью
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о разрыве дипломатических отношений Украины с Беларусью, сообщает ТАСС.
Авторами этого документа выступили члены межфракционного объединения "За демократическую Беларусь", передает Еврорадио. Его основную часть составляют депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".
На днях в Украине запретили вещание государственного телеканала "Беларусь 24" за антиукраинскую пропаганду и показ российских артистов, запрещенных в Украине.
Кроме того МИД Украины ждет объяснений от официального Минска по поводу заявлений так называемой "ЛНР", что ее представители провели следственные действия с блогером Романом Протасевичем.
21:09 18/06/2021
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