Лавров надеется на скорое разрешение ситуации с Сапегой и Дудниковым

Сергей Лавров





"Будем надеяться, что эта ситуация будет вскоре разрешена", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РБ Владимиром Макеем, пишет АФН.





"Владимир Владимирович Макей проинформировал о ситуации с задержанными в Белоруссии российскими гражданами, имею в виду Софью Сапегу, Егора Дудникова. Посольство России в Минске держит этот вопрос на особом контроле", - отметил глава МИД РФ.





Лавров отметил помощь, которую оказывает Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а именно оплату услуг адвокатов, передает ТАСС.





"Проблем с консульским доступом не имеется", - уточнил он.